https://news.day.az/world/1224979.html Сад тюльпанов в Иране в период карантина - ФОТО
Сад тюльпанов в Иране в период карантина - ФОТО
Весной в Сад Тюльпанов парка Чамран в провинции приходилось много посетителей. Тем не менее, эпидемия коронавируса оставила его вакантным в этом году.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Mehr news, в парке выращивается около 300 видов цветов и растений.
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