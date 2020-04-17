Сад тюльпанов в Иране в период карантина

Весной в Сад Тюльпанов парка Чамран в провинции приходилось много посетителей. Тем не менее, эпидемия коронавируса оставила его вакантным в этом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Mehr news, в парке выращивается около 300 видов цветов и растений.