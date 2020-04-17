https://news.day.az/world/1224989.html Парк в Тель-Авиве заполонили шакалы из-за отсутствия людей - ВИДЕО
Парк в Тель-Авиве заполонили шакалы из-за отсутствия людей - ВИДЕО
Парк Яркон - одна из главных зеленых зон Тель-Авива. В обычное время здесь занимаются спортом, гуляют, катаются на байдарках и посещают концерты тысячи людей. Но сейчас, в условиях карантина парк стоит почти пустой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, как следствие, десятки шакалов, обитавших на его окраинах, осмелели и все более вольготно чувствуют себя на безлюдных лужайках и дорожках.
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