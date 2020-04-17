За последние сутки в Иране от нового вида коронавируса умерли 89 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур.

Он отметил, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 4958 человек.

В Иране за последние сутки заразились коронавирусом 1499 человек, общее число инфицированных - 79 494 человека. Вылечились 54 064 человека.

В настоящее время состояние 3563 инфицированных тяжелое или средней степени тяжести.