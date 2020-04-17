В Бельгии число жертв коронавируса превысило пять тысяч человек

За последние сутки в Бельгии от коронавируса скончались 313 человек, общее число умерших с начала распространения вируса составило 5136.

Об этом говорится в сообщении кризисного центра министерства здравоохранения королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также за минувшие сутки было диагностировано 1329 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составляет 36138 человек.

При этом, бельгийские власти констатируют снижение числа госпитализированных с коронавирусом, а также пациентов, находящихся в интенсивной терапии.

Всего с начала распространения вируса из больниц был выписан 7961 инфицированный COVID-19.

В минувшую среду власти Бельгии продлили меры социальной изоляции до 3 мая. В начале мая, как ожидается, страна начнет постепенно выходить из "карантина".

Врачи предупреждают, что в ближайшие дни цифры по зараженным, возможно, увеличатся, поскольку несколько дней назад власти организовали проведение тестов на коронавирус в домах престарелых, где их раньше не проводили.