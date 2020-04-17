В Британии не захотели возвращения принца Гарри и Меган Маркл к прежней жизни

Большинство британцев не захотели, чтобы принц Гарри и его жена Меган Маркл вернулись к прежней жизни и снова стали исполнять королевские обязанности из-за реакции пары на коронавирус. Такие данные приводит Newsweek после того, как американское издание провело свой эксклюзивный опрос, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Всего таблоид опросил 1,5 тысячи человек на предмет того, как ситуация с коронавирусом изменила отношение британцев к некоторым известным личностям. Стало известно, что 54 процента опрошенных выступили против того, чтобы герцог и герцогиня Сассекские вернулись к королевским обязанностям. В это же время 28 процентов выступили за то, чтобы пара снова выступала от лица королевской семьи. 18 процентов опрошенных воздержались и ответили, что они не знают ответа.

Опрос провели в то время, когда члены королевской семьи направили усилия на то, чтобы выразить ответную реакцию на коронавирусную пандемию. Так, по информации издания, принц Гарри и Меган Маркл начали принимать участие в видео звонках. Например, герцог Сассекский принял участие в благотворительном проекте организации WellChild и поговорил с родителями тяжело больных детей, заразившихся коронавирусом.

Помимо этого, стало известно, что пара раздавала еду тяжело больным в рамках благотворительной программы, организованной группой Project Angel Food.