Чемпион мира по футболу 1966 года Норман Хантер умер после заражения коронавирусом

Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба английского футбольного клуба "Лидс", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Хантер был госпитализирован 10 апреля после того, как у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

"Несмотря на то, что он [Хантер] боролся до конца, а сотрудники Национальной службы здравоохранения делали все возможное, к сожалению, он проиграл свой бой сегодня утром. Его наследие никогда не будет забыто, и мы хотим поддержать семью Нормана и его близких в это непростое время", - говорится в сообщении пресс-службы "Лидса".

Хантер играл на позиции центрального защитника, проведя основную часть карьеры в "Лидсе" (1962-1976). За английский клуб он провел 726 матчей, что является четвертым показателем в истории команды. Также он выступал за "Бристоль Сити" и "Барнсли". В составе "Лидса" Хантер стал двукратным чемпионом Англии, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

В составе сборной Англии Хантер провел 28 матчей, забив два гола. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира 1966 года и стал бронзовым призером чемпионата Европы 1968 года. По итогам сезона-1973/74 Хантер стал первым обладателем награды лучшему футболисту сезона по версии игроков, присуждаемой Футбольной ассоциацией Англии.

В Великобритании зафиксировано более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 14 тыс. человек скончались. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.