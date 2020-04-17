Грабители напали с ножом на сотрудников магазина в Москве

В Москве трое грабителей напали с ножом на сотрудников магазина.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, посетители хотели забрать товар и достали холодное оружие. Рассчитывали, что работники испугаются и не станут сопротивляться. Когда один из них потянулся за телефоном и попытался позвонить в полицию, набросились на мужчину и отобрали его смартфон.

Досталось и девушкам, которые защищали коллегу. В потасовке налетчики успели еще схватить с прилавка коробку с часами и наушниками. Продавец хоть как-то, но отомстил: напоследок пнул одного из убегавших грабителей. Пока задержали лишь двоих. На допросе они объяснили, якобы сами не понимают, как это произошло. Видимо, и нож в руках появился случайно.