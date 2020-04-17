В Санкт-Петербурге у более 100 медработников обнаружили коронавирус

В Санкт-Петербурге (РФ) у более 100 медицинских работников обнаружили коронавирус.

Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечено, что каждый 15-й из числа зараженных вирусом COVID-19 в городе является медицинским работником.

Отметим, всего в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом 1507 человек. По количеству случаев заражения коронавирусом Петербург занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. До сегодняшнего число умерших от вируса в городе составляет 7 человек, вылечились 192 человека.