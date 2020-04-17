В Испании за сутки от коронавируса скончались 585 человек. Общее число смертей - 19478. Однако, как указывают власти, цифра еще может быть пересмотрена, поскольку не во всех регионах было подсчитано число умерших в домах престарелых, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По последним данным, в Испании зарегистрированы более 188 тысяч случаев заражения, из них более 5000 за последние сутки.