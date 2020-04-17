В Беларуси 419 медиков заразились коронавирусом

"Инфицирование коронавирусом нового типа в Беларуси подтверждено у 419 медицинских работников".

Такие данные привел в пятницу на брифинге министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Было 419. Это была цифра на вчерашний день, сейчас проводится еще анализ по последним данным", - отметил глава белорусского Минздрава.