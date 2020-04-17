https://news.day.az/world/1225084.html В Беларуси 419 медиков заразились коронавирусом
В Беларуси 419 медиков заразились коронавирусом
"Инфицирование коронавирусом нового типа в Беларуси подтверждено у 419 медицинских работников".
Такие данные привел в пятницу на брифинге министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Было 419. Это была цифра на вчерашний день, сейчас проводится еще анализ по последним данным", - отметил глава белорусского Минздрава.
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