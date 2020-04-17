Космонавты МКС вернулись на Землю в разгар коронавируса

В пятницу, 17 апреля, трое членов экипажа Международной космической станции вернулись на Землю, и поняли, что для них изоляция продолжается. Космонавты сравнили космическую изоляцию с коронавирусной, и отметили весь сюрреализм происходящего. Об этом сообщила "Русская служба ВВС", передает Day.Az.

Детали возвращения

Россиянин Олег Скрипочка и американка Джессика Меир улетели на МКС в сентябре 2019 года, когда о существовании коронавируса никто не подозревал. Еще один американский астронавт Эндрю Морган находится на станции еще дольше - с июля 2019 года.

Утром 17 апреля спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-15", на борту которого были космонавты Скрипочка, Морган и Меир, успешно приземлился в Казахстане. Скрипочка и Меир провели в космосе 205 дней, Морган - 272 дня.

Ракета приземлилась в степях Казахстана. Поисковики подобрали в поле прибывший экипаж и на вертолете отвезли всех в аэропорт Караганды. Оттуда космонавты отправятся в свои родные страны.

Россиянин Скрипочка вернется в Москву, а американцы Меир и Морган, через Байконур, на спецборте НАСА, улетят в США.

Все российские спасатели, которые должны были встречать экипаж "Союза МС-15" в степи, находились в строгом карантине. Перед выходом на дежурство они должны сдали тесты на коронавирус.

Обычно, прибывшие на землю астронавты, несколько недель находятся на реабилитации, чтобы адаптироваться к гравитационному полю земли. Теперь же их нужно уберечь еще и от коронавируса. Такой диагноз уже поставили 9 сотрудникам Роскосмоса и нескольким сотрудникам двух исследовательских центров НАСА в США.

Космонавты некоторое время не смогут увидеть свои семьи. Скрипочка, например, отдохнет в подмосковном профилактории, где взаимодействовать с ним будут только врачи в масках и других средствах индивидуальной защиты.

"К такому нас не готовили"

- Для нас очень сюрреалистично видеть эту ситуацию, которая разворачивается внизу на планете. Но могу сказать, что отсюда Земля выглядит все так же великолепно, поэтому нам трудно поверить во все эти изменения, которые произошли с тех пор, как мы сюда прилетели, - говорила Меир, общаясь журналистами по видеосвязи из космоса.

43-летняя астронавтка сказала, что экипаж привык жить в режиме изоляции на МКС, но столкнуться с изоляцией на Земле они не ожидали.

- Будет трудно не иметь возможности обнять родных и друзей после семи месяцев разлуки. Мне кажется, я буду чувствовать себя на Земле еще в большей изоляции, чем здесь. Ведь на станции мы постоянно заняты, решаем подчас удивительные задачи, поэтому не чувствуем одиночества в полной мере, - рассказала Меир.

Смена экипажа

Новый экипаж МКС уже обживается на станции. Кристофер Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер высадились на орбите 9 апреля. Чтобы не допустить заражения космонавтов, их держали на карантине полтора месяца перед запуском.

На космодром, кроме работников, никого не допускали. Новый экипаж должен пробыть на орбите 196 дней. Специалисты считают, что вероятность занесения коронавируса на борт МКС в данный момент стремится к нулю.

В Роскосмосе заявили, что пуски летательных аппаратов продолжатся по ранее утвержденному плану. Ближайший состоится 25 апреля. Грузовой корабль "Прогресс МС-14" должен доставить экипажу МКС запасы топлива и газов, а также служебное оборудование и средства жизнеобеспечения.

А вот Европейское космическое агентство приостановило недавно начатые тесты в рамках солнечной миссии Solar Orbiter - специалисты отключили приборы четырех спутников, находящихся в космосе.

Только 30 из 900 сотрудников агентства сейчас работают из офиса, остальные - на удаленке. По такой же схеме сейчас работает НАСА.