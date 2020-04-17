В Великобритании еще 847 человек умерли от коронавируса

В Великобритании за последние сутки от нового вида коронавируса умерли еще 847 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечено, что число умерших от коронавируса в Великобритании достигло 14 576 человек.  

В Великобритании число инфицированных коронавирусом составляет 108 692 человека.