https://news.day.az/world/1225136.html В Великобритании еще 847 человек умерли от коронавируса
В Великобритании еще 847 человек умерли от коронавируса
В Великобритании за последние сутки от нового вида коронавируса умерли еще 847 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Anadolu.
Отмечено, что число умерших от коронавируса в Великобритании достигло 14 576 человек.
В Великобритании число инфицированных коронавирусом составляет 108 692 человека.
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