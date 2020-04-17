https://news.day.az/world/1225138.html В Китае строят самый большой стадион в мире - ВИДЕО
В Китае строят самый большой стадион в мире - ВИДЕО
В Китае началось строительство самого большого в мире стадиона. Об этом сообщает Sky Sports.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, завершить строительство планируют в 2022 году. Стоимость проекта составляет более полутора миллиарда евро. Стадион сможет вмещать 100 тысяч зрителей.
Он станет самым крупным футбольным стадионом в мире, поскольку несколько стадионов в Азии и США способны принимать больше болельщиков, но имеют беговые дорожки и используются не только для футбола.
Стадион будет построен в форме цветка лотоса и будет домашним стадионом китайского клуба Гуанчжоу Эвергранд.
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