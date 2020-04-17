В Грузии населению запретили ездить на автомобилях

На радикальные меры по борьбе с распространением коронавируса решились власти Грузии. С 17 апреля они полностью запретили движение легковых автомобилей в стране, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

О таком жестком решении заявил советник премьер-министра Грузии по международным делам Ираклий Чиковани, сообщает ТАСС.

"Завтра с 12:00 на срок действия чрезвычайного положения, то есть до 21 апреля включительно, в стране полностью запрещается передвижение легковых автомобилей", - сказал Чиковани.

Запрет не затронет грузовые перевозки, а также дистрибьюторские машины. При этом сохранится обычный режим работы аптек, продуктовых магазинов и служб доставки.

В Грузии с 21 марта по 21 апреля введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Введен комендантский час (с 21:00 до 6:00 местного времени) и с 31 марта запрещено свободное передвижение.

Столько жесткие меры явно дают эффект. На данный момент в Грузии всего 348 случаев заражения, на карантине 5 тысяч человек, в стационарах - 494. Выздоровели 76 человек, умерли трое.