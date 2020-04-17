В Турции число умерших от коронавируса достигло 1769

В Турции число умерших от коронавируса за последние сутки достигло 126 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число умерших от коронавируса в Турции достигло 1769 человек.

Министр здравоохранения сказал, что за последние 24 часа выявлено 4353 новых случая, число заразившихся коронавирусом в Турции до сегодняшнего дня достигло 78 546. За последние сутки излечились 1542 человека, всего - 8631 человек.