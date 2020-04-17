Коронавирус в "Роскосмосе": заболели 42 человека, есть умершие

Трое специалистов ракетно-космической отрасли умерли в больницах, у двоих из них подтвердили коронавирус, еще у одного было подозрение на него, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал руководитель оперативного штаба, заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Олег Фролов.

По его словам, двум умершим специалистам было 62 и 68 лет, третий скончался от двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет.

При этом в "Роскомосе" отметили, что за несколько дней число заболевших в госкорпорации выросло до 42 человек. Все они работали в Москве или Московской области.

Всего в отрасли трудятся около 200 тысяч человек.

В России зафиксировано 32 008 случаев заболевания, из них 4070 за минувшие сутки. 2590 человек выздоровело, 273 скончались.