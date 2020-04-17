https://news.day.az/world/1225199.html В Италии из-за коронавируса за сутки умерли 575 человек
В Италии из-за коронавируса за сутки умерли 575 человек
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Италии составило 3 493 за сутки.
Согласно распространенным в пятницу данным Департамента гражданской защиты страны, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 172 434 человек, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о 168 941 случае заражения. При этом сохраняется высокая смертность: за последние сутки от последствий коронавируса умерли 575 человек, общее количество летальных исходов составило 22 745.
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