В Нью-Йорке за сутки от коронавируса умерли 630 человек

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умерли 630 человек, пишет CNN со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.

"Количество смертей, к сожалению, не снижается - 630", - сказал Куомо.

Всего в штате коронавирусом заразились 226 тысяч, скончались около 17 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.