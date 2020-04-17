Нобелевский лауреат: Коронавирус создали в лаборатории

Французский вирусолог, получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, Люк Монтанье высказал версию о том, что новый коронавирус COVID-19 не имеет природного происхождения и был выработан в лаборатории.

"Мы пришли к выводу, что произошла манипуляция с этим вирусом ", - сказал Монтанье в интервью телеканалу CNEws. Он отмечает, что в COVID-19 был добавлены частицы ВИЧ, передает РИА Новости.

"Он (вирус) не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов", - считает вирусолог. "С какой целью (это делалось? - ред.) - неясно... Моя работа - представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. Возможно, они хотели произвести вакцину против СПИДа", - предположил Монтанье. Вместе с тем интервью порталу Pourquoi docteur он заявил, что "этот вирус вышел из лаборатории Уханя".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2 миллиона случаев заражения, свыше 131 тысячи человек скончались.

