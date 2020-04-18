https://news.day.az/world/1225214.html Число умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тыс.
Число умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тыс.
Количество умерших людей, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией, превысило 150 тыс. и составило 150 948.
Такие данные представил в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок властей стран мира, передает ТАСС.
По его данным, число заразившихся в мире составляет 2 214 861. Выздоровели 564 525 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре