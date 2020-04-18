https://news.day.az/world/1225227.html Генсек ООН призвал признать вакцину от коронавируса всемирным общественным достоянием
Генсек ООН призвал признать вакцину от коронавируса всемирным общественным достоянием
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к тому, чтобы вакцина от коронавируса после своей разработки воспринималась как всемирное общественное достояние, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание), которая должна стать доступной повсюду и для всех", - написал он в пятницу на своей странице в Twitter.
"Она должна восприниматься как глобальное общественное достояние", - подчеркнул Гутерриш.
С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2,2 млн человек, более 150 тыс. умерли.
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