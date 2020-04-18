https://news.day.az/world/1225232.html В Канаде установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

В Канаде установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

В мире, 18 апреля 2020 09:00 613
В Канаде установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось на 1792, до 31 884. Об этом сообщил в пятницу Минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 апреля, когда за сутки заразились 1711 человек. Рост числа новых случаев инфицирования отмечается уже третий день подряд. В настоящее время тест на наличие коронавируса прошли более 507,7 тыс. человек. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (16 798), Онтарио (9525) и Альберта (2397).

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 1309 инфицированных умерли, 10,5 тыс. человек вылечились. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

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