https://news.day.az/world/1225237.html В Грузии продлили чрезвычайное положение до 10 мая
В Грузии продлили чрезвычайное положение до 10 мая
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о продлении чрезвычайного положения до 10 мая. Заявление об этом президент сделала на специальном брифинге, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
"Я вместе с премьером подписала продление чрезвычайного положения. Поверьте, я лично переживаю не меньше кого-либо, что из-за чрезвычайного положения мы не сможем встретить Пасху так, как того требует вера", - заявила президент.
Саломе Зурабишвили также отметила, что пик распространения вируса неизбежен.
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