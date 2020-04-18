В Грузии продлили чрезвычайное положение до 10 мая

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о продлении чрезвычайного положения до 10 мая. Заявление об этом президент сделала на специальном брифинге, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

"Я вместе с премьером подписала продление чрезвычайного положения. Поверьте, я лично переживаю не меньше кого-либо, что из-за чрезвычайного положения мы не сможем встретить Пасху так, как того требует вера", - заявила президент.

Саломе Зурабишвили также отметила, что пик распространения вируса неизбежен.