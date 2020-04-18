Бразильские дипломаты покинули Венесуэлу

Бразилия вывезла из Венесуэлы сотрудников своего посольства в Каракасе, а также консульских загранучреждений в Боливарианской республике. Об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении МИД и Минобороны латиноамериканского государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудники дипломатического представительства и консульских учреждений Бразилии в Венесуэле, среди которых дипломатические и иные работники МИД, аппарата военного атташе, гражданские и члены их семей - всего 38 человек, в пятницу возвращаются в Бразилиа из Каракаса самолетом ВВС Бразилии", - говорится в документе. Как уточняется, в столицу соседнего государства был ранее направлен самолет Lockheed Martin C-130 Hercules, которым помимо госслужащих на родину также вернулись 12 бразильцев.

В начале марта Бразилия объявила о прекращении работы своих загранпредставительств в Венесуэле и отзыве сотрудников, тогда говорилось о 14 дипработниках. Однако из-за последующего обострения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса в латиноамериканском регионе и закрытия границ, они вынуждены были задержаться в Боливарианской республике. Таким образом Бразилиа полностью прекращает контакты с представителями официального Каракаса, дипломатам которого под угрозой выдворения надлежит покинуть Бразилию до 2 мая, указывает портал Inforel.