В России разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

Легкомоторный самолет разбился недалеко от поселка Лесное в Хабаровском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета, в результате погибли три человека.

Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах, передает Day.Az.

"Во время выполнения учебно-тренировочного полета упал легкомоторный самолет марки Л-4. На борту находились три человека, по предварительным данным, они погибли", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются.

Информацию о падении самолета ТАСС подтвердил заместитель председателя правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Литвинчук. По его словам, легкомоторный самолет упал в 60 км от аэродрома Калинка.

По информации администрации Хабаровского района, машина загорелась при падении, в настоящее время возгорание потушено. Представитель районных властей уточнил, что Л-4 выполнял коммерческий рейс.