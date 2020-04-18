В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 14 тыс.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индии выросло за 24 часа почти на 1 тыс. и достигло 14 378, число умерших в результате инфицирования увеличилось на 43 - с 437 до 480 человек. Такие данные приводит на своем сайте индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В последние дни число заразившихся в Индии растет каждые сутки примерно на 1 тыс. человек - на утро 15 апреля были отмечены 1 076 новых случаев заболевания, в следующие 24 часа зарегистрирован 941 заболевший, затем - 1 007, а за последние сутки рост составил 991.

По данным Минздрава, в больницах страны в настоящее время зарегистрировано 11 906 пациентов с коронавирусом, 1 992 заболевших выздоровели.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал 24 марта власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима до 14 апреля. Затем глава правительства продлил действие режима строгой изоляции до 3 мая включительно.