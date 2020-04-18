https://news.day.az/world/1225272.html Сильный пожар в лагере для беженцев в Нигерии, много погибших - ВИДЕО
Сильный пожар в лагере для беженцев в Нигерии, много погибших - ВИДЕО
На северо-востоке Нигерии в лагере для беженцев в штате Борно произошел крупный пожар, жертвами которого стали 14 человек. Множество людей получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на администрацию президента Нигерии в субботу, 18 апреля.
Указано, что в лагере огнем были уничтожены, по меньшей мере, 200 палаток. Без крова над головой оказалось более тысячи человек.
В настоящее время официальные лица пока еще не назвали причину возгорания. Однако, по словам очевидца, пожар произошел по вине человека. Уже задержан один подозреваемый.
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