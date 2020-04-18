Сотни крабов устроили хаос в аэропорту в США

В США сотни крабов вылезли из пассажирского чемодана и разбежались по аэропорту, устроив переполох среди сотрудников и туристов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, видео инцидента опубликовал в Twitter американский комик и писатель Риз Уотерс.

На ролике видно, как ракообразные ползают среди пассажиров, ожидающих свои чемоданы возле багажной ленты. За кадром слышны визги и смех.

"Кто вообще летает с крабами?" - подписала публикацию недоумевающая автор видео.

Ее пост набрал больше шести миллионов просмотров, тысячи ретвитов и восторженных комментариев. "И еще интереснее, как крабы вообще смогли пробраться через пункт досмотра хаха", - удивился один пользователь. "Ну, это хотя бы не тарантулы", - шутил другой читатель. "Даже не могу передать, насколько меня порадовало это видео", - написала еще одна девушка.