В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 137 тыс.

Число заразившихся коронавирусом нового вида в Германии выросло за сутки на 3 609 и, таким образом, достигло 137 439. Об этом сообщил в субботу Институт Роберта Коха в ежедневной сводке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По последним данным, от заболеваний, вызываемых коронавирусом, в стране излечились 85 400 человек, что на 3 600 больше, чем было днем ранее. Таким образом, суточный прирост инфицированных слегка превысил число выздоровевших. На протяжении всей недели статистика была обратной. Число умерших за все время пандемии составляет 4 110, что на 242 больше, чем накануне.

В целом динамика выявления новых случаев заражения коронавирусом в Германии остается ниже по сравнению с прошлой неделей. В первой декаде апреля прирост был в районе 4 тыс. случаев заражения. Эпицентрами распространения коронавируса в Германии являются Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден - Вюртемберг.

С ближайшего понедельника в ФРГ будут немного смягчены меры по ограничению социальных контактов. Будет разрешено открыться магазинам площадью до 800 кв. м.