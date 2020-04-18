Британцы жгут сотовые вышки по всему королевству

Британцы сожгли как минимум два десятка сотовых вышек в королевстве из-за ложной информации по коронавирусу.

Вандалы уничтожают оборудование из-за теорий заговора, согласно которым 5G помогает распространению заразы или как минимум влияет на симптомы у заболевших COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Правда, по словам сотовых операторов, далеко не все уничтоженные устройства имеют хоть какое-нибудь отношение к технологии пятого поколения.

"Да, мы отмечали распространение дезинформации, и в социальных сетях действительно есть заявления о связи формата 5G со вспышкой коронавируса. Такие истории классифицируются как дезинформация, такие платформы, как YouTube и Facebook, уже удаляют такой контент. Нет ни географической, ни какой-либо другой корреляции между распространением 5G и распространением вируса", - сказал Йоханнес Барке, представитель Еврокомиссии.

Наблюдатели констатируют, что этот фейк часто встречается в соцсетях, наряду с огромным множеством других теорий заговора. В условиях, когда опасность грозит всей планете, а люди в то же время стали проводить за экраном ещё больше времени, чем раньше, подобное было вполне ожидаемо.