Названы победители World Press Photo 2020

Названы лауреаты ежегодного конкурса фотожурналистики World Press Photo. Главный приз получил японский фотограф Ясуеси Тиба, автор снимка протестов в Судане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте конкурса.

На фото один из участников протеста читает стих во время антиправительственной акции протеста в городе Хартум. "Все было темно. Затем неожиданно люди подняли мобильные телефоны, чтобы осветить молодого человека в центре. Он произнес знаменитое стихотворение протеста", - рассказал историю снимка Тиба.

В этом году жюри конкурса рассмотрело 5 тыс. снимков от фотографов из 120 стран.

Победители самого престижного конкурса фотожурналистики - в фотогалерее: