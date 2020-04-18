Смог от пожаров в Чернобыльской зоне накрыл Киев

Киев занял первую строчку в рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом из-за пожаров в Чернобыльской зоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные индекса качества воздуха на сайте IQAir.

Индекс загрязнения воздуха в столице Украины составляет 380. В некоторых районах города индекс показывает отметку "опасно". Второе место в рейтинге занимает китайский город Чэнду, где загрязнение воздуха 176. Ранее жителей Киеве призвали сидеть дома из-за задымленности от пожаров в Чернобыльской зоне

Ситуация в Киеве - в фотогалерее: