Число зараженных коронавирусом россиян превысило 36 тысячи

Общее число зараженных коронавирусом россиян составило 36 793 в 85 регионах. Об этом сообщает 18 апреля оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Всего за последние сутки зарегистрировано 4785 новых случаев инфицирования в 79 регионах. Зафиксировано 40 летальных исходов, 467 человек вылечились.

За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.

По данным на 17 апреля, в стране было зарегистрировано 32 случая заражения, из них свыше четырех тысяч - за последние сутки.