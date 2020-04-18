https://news.day.az/world/1225321.html Число зараженных коронавирусом россиян превысило 36 тысячи
Число зараженных коронавирусом россиян превысило 36 тысячи
Общее число зараженных коронавирусом россиян составило 36 793 в 85 регионах. Об этом сообщает 18 апреля оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Всего за последние сутки зарегистрировано 4785 новых случаев инфицирования в 79 регионах. Зафиксировано 40 летальных исходов, 467 человек вылечились.
За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.
По данным на 17 апреля, в стране было зарегистрировано 32 случая заражения, из них свыше четырех тысяч - за последние сутки.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре