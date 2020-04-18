В Грузии подтверждено 15 новых случаев коронавируса
В Грузии подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.
Согласно официальным данным, в Грузии на текущий момент подтверждено 385 случаев коронавируса, в том числе 84 инфицированных выздоровели, трое скончались.
При этом, 5 053 лица находятся в режиме карантина, 527 - в стационарах.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.
В стране действует карантин, а также объявлен комендантский час - с 21:00 по 06:00.
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