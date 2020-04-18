В России работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу

Работодатели в России смогут до 15 июня привлекать в качестве работников иностранных граждан, не имеющих действующего разрешения на работу, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля, передает Day.Az.

"В период с 15 марта по 15 июня включительно работодатели и заказчики работ (услуг) при условии выполнения ими установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе в порядке, определенном законодательством РФ, привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в РФ в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу в РФ (при наличии у работодателей и заказчиков работ (услуг) разрешения на привлечение и использование иностранных работников)", - говорится в указе.