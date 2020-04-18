Число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 10 тыс.

Число людей, заразившихся новым коронавирусом на территории Японии, исключая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, превысило 10 тыс. человек. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что число заразившихся в Японии в субботу достигло отметки в 10 098 человек. Таким образом общее число инфицированных, включая пассажиров и членов экипажа круизного судна, составляет 10 810. Число жертв коронавируса в Японии к настоящему моменту достигло отметки в 221 человека, включая 13 пассажиров Diamond Princess. В тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии находятся 211 человек.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Главная цель таких мер - сократить число контактов между людьми на 80%, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.