Закрытый на карантин нацпарк в Африке. Львы заснули прямо на дороге

Рано или поздно животные должны были заметить, что люди вокруг исчезли, и они спокойно могут занимать их территорию.

Так и произошло в национальном парке Крюгер в Южноафриканской республике, где львы решили вздремнуть на некогда оживленной дороге, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Смотритель парка Ричард Соури заметил эту картину во время патрулирования парка. С 25 марта парк закрыт на карантин, но Соури продолжает работать.

Он рассказал, что обычно такую картину можно встретить по ночам, когда в парке никого нет, но сейчас там нет никого и днем, поэтому львы решили прилечь и, кажется, не обратили никакого внимания на человека.

"Львы привыкли к людям в автомобилях, - объясняет Соури. - У всех животных есть инстинктивный страх перед пешеходами, поэтому если бы я к ним подошел на ногах, они бы никогда не позволили мне подойти так близко".

Ричард Соури сделал эти редкие фото на мобильный телефон из своего автомобиля.