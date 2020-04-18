В Тихом океане произошло сильное землетрясение

Сейсмологи зафиксировали в субботу землетрясение магнитудой 6,6 в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 886 км к юго-востоку от японского города Сидзуока - административного центра одноименной префектуры. Очаг залегал на глубине 458 км.

Информации об угрозе цунами не поступало.