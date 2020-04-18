https://news.day.az/world/1225374.html В Тихом океане произошло сильное землетрясение
В Тихом океане произошло сильное землетрясение
Сейсмологи зафиксировали в субботу землетрясение магнитудой 6,6 в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился в 886 км к юго-востоку от японского города Сидзуока - административного центра одноименной префектуры. Очаг залегал на глубине 458 км.
Информации об угрозе цунами не поступало.
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