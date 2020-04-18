Число смертей из-за коронавируса в Иране превысило 5 тыс.

Число случаев смертей от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового вида, в Иране составило более 5 тыс. человек. Такие данные привел в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования исламской республики Киянуш Джаханпур, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 1 374. Общее число заболевших достигло 80 868", - приводит его слова агентство ISNA. Джаханпур отметил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 73 человека, общее количество летальных исходов составляет 5 031".