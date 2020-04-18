Владимир Путин подписал указ о временных мерах по правовому положению иностранцев в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в субботу сообщается на сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Указом течение срока временного пребывания, временного или постоянного проживания для иностранных граждан, у которых он истекает в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2020 года, приостановлено до окончания указанного 90-дневного периода", - говорится в пояснительной записке к указу. В соответствии с документом, иностранным гражданам в эти три месяца не нужно продлевать документы о временном пребывании (включая продление виз) в России, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство), сроки действия разрешений на работу, патентов и иных разрешительных документов.

Кроме того, в период с 15 марта по 15 июня 2020 года также приостанавливается течение сроков нахождения за рубежом для лиц, которые находятся за пределами РФ и имеют разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ или свидетельство Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. "Это позволит не аннулировать указанные документы, выданные лицам, которые не могут въехать в Российскую Федерацию и будут находиться за рубежом более шести месяцев", - говорится в пояснительной записке к указу.

Президент также приостановил течение сроков добровольного выезда из России иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии. Указ также приостанавливает течение сроков действия виз, разрешений на временное проживание, вида на жительство, миграционной карты, удостоверения беженца, свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем или о предоставлении временного убежища, свидетельства участника Государственной программы по переселению соотечественников, разрешений на работу, патент, разрешений на привлечение и использование иностранных работников, в случае, если истекает срок действия этих документов.

Согласно документу, с 15 марта по 15 июня работодатели и заказчики работ (услуг) при условии выполнения ими установленных ограничений и иных мер, которые направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе в порядке, определенном российским законодательством, привлекать и использовать в качестве работников иностранцев и лиц без гражданства, если они не имеют разрешение на работу в РФ, но прибыли в порядке, требующем получения визы. Кроме этого, разрешается привлечение иностранцев, которые не имеют патентов и прибыли в Россию без визы.

"Установить, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не принимаются решения о нежелательности их пребывания (проживания), об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы", - говорится в указе.