Из-за пандемии пассажирская авиация в мире становится грузовой

В условиях закрытия границ авиаперевозчики во всем мире переводят часть пассажирского парка под грузовые рейсы.

Например, один из таких недавно приземлился в России, Екатеринбурге Позади шесть с половиной часов перелета из Пекина.

В Airbus 220 посадочных мест, но в этом рейсе на борту не было ни одного пассажира. В салоне под сиденьями, на багажных полках и в проходах летели коробки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В салоне, конечно, малая часть отправлений. Основной объем находится в грузовом отсеке. Вот так авиакомпания "перепрофилировала" 15 своих лайнеров. Раньше они летали за рубеж, но сейчас границы закрыты, у самолетов и пилотов был вынужденный простой. А вот заказами по доставке грузов "Уральские авиалинии" обеспечены до конца мая.

"В нынешней ситуации количество пассажирских перевозок и рейсов сильно сократилось, в то же время мы видим повышенный спрос на перевозку грузов. Поэтому наша авиакомпания приняла решение в данный момент часть пассажирских рейсов перепрофилировать под перевозку грузов".

По такому пути превращения самолетов из пассажирских в грузовые сейчас идут многие перевозчики в мире. Первый такой рейс выполнила и авиакомпания S7. В час ночи борт вылетел из Пекина в Москву, с дозаправкой в Новосибирске. Еще один грузовой маршрут - из Шанхая в столицу.

Спрос на рынке есть, говорят эксперты, и он превышает предложение. Специализированные, грузовые авиаперевозчики не могут взять на себя весь объем заказов: у них не хватает мощности, ведь раньше они делили объемы с пассажирскими лайнерами.

"Более 50 процентов груза обычно перевозится в багажниках пассажирских самолетов, особенно там, где существует большой пассажиропоток, например, ТрансАтлантика. Между Европой и Америкой эта доля достигает там до 70 процентов".

Получается, после закрытия пассажирских рейсов сильно сократился и грузопоток по воздуху. При этом потребность в срочных отправлениях, которые как раз и доставляются самолетами, даже выросла. Речь идет о поставках медицинского оборудования, медикаментов и средств защиты.

Некоторые зарубежные авиакомпании даже демонтируют пассажирские сиденья, чтобы полностью загрузить салон. Наши перевозчики на такую радикальную трансформацию лайнеров не готовы.

"Для того, чтобы перевозить груз в салоне, нужно провести полное укрепление характеристик пола, снабдить его элементами крепления для размещения груза. Это полная реконструкция воздушного судна, которая может быть осуществлена только на заводе-изготовителе".

В авикомпании Nordwind объяснили, что при первой возможности они вернут лайнеры на пассажирские рейсы, и смысла в таком радикальном переоборудовании для них нет. Пока на перевозку грузов они направили 6 своих самолетов.

С начала года убытки пассажирских авиакомпаний в мире оцениваются экспертами в сотни миллиардов долларов. И эта временное занятие - перевозка грузов - поможет хотя бы частично восполнить потери и сохранить рабочие места.