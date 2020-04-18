Елизавета II отменила салют в свою честь как неуместный во время пандемии

Королева Великобритании Елизавета II попросила в этом году обойтись без артиллерийского салюта по случаю ее 94-летия, которое будет отмечаться 21 апреля. Об этом сообщил в субботу в Twitter редактор телеканала ITV Крис Шип со ссылкой на источники в Букингемском дворце, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, с такой просьбой впервые за 68 лет нахождения на престоле Елизавета II выступила, так как сочла неуместными подобные торжества в условиях пандемии. "Мы не будем отмечать день рождения Ее Величества каким-то особенным способом в этом году", - приводит Шип слова представителя канцелярии монарха.

Елизавета II традиционно отмечает день рождения дважды. В действительности он приходится на 21 апреля и не сопровождается особыми торжествами. Официально же день рождения (с парадом и общественными гуляниями) обычно отмечается во вторую субботу июня, так как в этот период устанавливается хорошая погода. Как ранее было сообщено, традиционный в этом случае парад также отменен.

Оружейные салюты в Великобритании производятся по ряду поводов, связанных с королевской семьей. Так, 21 холостым залпом из пушек времен Первой мировой войны, помимо дня рождения Елизаветы II, отмечаются день ее вступления на престол (6 февраля), день коронации (2 июня), день рождения супруга королевы принца Филипа (10 июня), день рождения наследника престола принца Уэльского Чарльза (14 ноября), открытие сессий парламента. Обычно местом для проведения салюта выступает Тауэр, Грин-парк или Гайд-парк. В последних двух случаях количество выстрелов увеличивается на 20, так как они производятся из королевских парков.

В середине марта по соображениям безопасности Ее Величество вместе с 98-летним принцем Филипом переехала из Лондона в загородную резиденцию - Виндзорский замок. Из-за почтенного возраста королева и ее муж входят в группу риска, так как болезнь, вызываемая новым коронавирусом (COVID-19), чаще приводит к тяжелым осложнениям и смерти именно пожилых людей.

По данным, опубликованным британским Минздравом 17 апреля, у 108,7 тыс. человек в стране было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов достигло 14,6 тыс.