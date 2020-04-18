В Индии трое полицейских убиты при нападении боевиков

Трое бойцов Сил полиции центрального резерва (военизированная полицейская структура - ТАСС) погибли в субботу на севере Индии при нападении боевиков на патруль. Об этом сообщает телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, атака террористов произошла в округе Барамулла в союзной территории Джамму и Кашмир. Пока ни одна из действующих в этом регионе группировок не взяла на себя ответственность за эту акцию.

Район, где произошло нападение, оцеплен, сотрудники правоохранительных органов прочесывают местность.