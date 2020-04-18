Первый очаг пандемии в Китае объявлен регионом с низким уровнем опасности

Еще совсем недавно главный очаг распространения нового коронавируса провинция Хубэй в Центральном Китае объявлена регионом с низким уровнем эпидемиологической опасности. Об этом сообщил в субботу местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в распространенном заявлении, такой статус провинция получила после нормализации ситуации в городе Ухань, на одном из рынков которого были обнаружены первые зараженные коронавирусом. Теперь, согласно условному обозначению шкалы рисков, все 76 городов и уездов Хубэя помечены зеленым цветом, что свидетельствует о полной безопасности.

Регион, в течение более чем двух месяцев находившийся в принудительной изоляции из-за пандемии, уже восстановил транспортное сообщение с другими провинциями Китая. При поддержке властей там быстро нормализуется экономическая ситуация. Между тем, некоторые ограничительные меры в регионе по-прежнему сохраняются. В частности, действуют специальные правила, регламентирующие поведение населения в общественных местах. В то же время, как отмечают в комитете, вероятность заражения коронавирусом в регионе в настоящий момент крайне мала.

Согласно официальной статистике, с конца декабря 2019 года в Хубэе заразились коронавирусом более 68 тыс. человек, из них порядка 63,5 тыс. выздоровели, умерли около 4,5 тыс.