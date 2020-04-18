Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал ближайшие потрясения человечества

Для предотвращения будущих пандемий государства начнут вводить дополнительные меры контроля, касающиеся "суперраспространителей" болезней, в частности, в аэропортах и на границах, сообщил экономист и автор теории "черного лебедя" Нассим Талеб, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист отказался считать COVID-19 "черным лебедем", поскольку под последним подразумевается событие, которое невозможно спрогнозировать, тогда как возникновение пандемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, поддавалось прогнозу. По мнению экономиста, текущая пандемия является "серым" или "белым лебедем".

Эксперт также спрогнозировал ближайшие потрясения человечества. "Теперь мы должны беспокоиться о ГМО [генетически модифицированные организмы], генетических модификациях как одном источнике уязвимости, и люди теперь будут обращать внимание на это", - заявил Талеб.

В апреле немецкие и британские ученые опубликовали в Nature статью, в которой утверждалось, что вызывающий заболевание COVID-19 коронавирус SARS-CoV-2 размножается в организме человека не только в легких, но и в верхних дыхательных путях и кишечнике.