В Испании от коронавируса погибли свыше 20 тысяч человек

В Испании от коронавирусной инфекции погибли 20 043 человека, за минувшие сутки скончались 565 пациентов. Об этом сообщает минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего в стране число зараженных COVID-19 выросло до 191 726, за сутки зафиксировано 4,5 тыс. новых случаев.

Выздоровели почти 75 тыс. человек (за сутки - 3166).

В настоящее время Испания находится на третьем месте по количеству жертв от коронавируса (после США и Италии) и на втором - по количеству подтвержденных случаев заболевания.