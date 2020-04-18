Вновь открывшиеся не смотря на пандемию пляжи Флориды заполнены людьми

В американском штате Флорида в городе Джексонвилл вновь открылись пляжи и парки, которые были закрыты на фоне пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом пишет CNN.

Когда полиция сняла барьеры ограничений толпы людей заполнили пляж. Они плавали, занимались серфингом и рыбалкой, а также бегали и катались на велосипедах. Местные жители в комментарии журналистам отметили, что невозможность пойти на пляж была для них "пыткой". При этом, мало кто из них придерживался социального дистанционирования и был в защитных масках.

Отмечается, что пляжи будут работать с некоторыми ограничениями и по графику: с 6 до 11 утра и с 17:00 до 20:00.

Стоит отметить, что по данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 18 апреля, в США зарегистрировали 701 475 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 36 997 человек, более 58 тыс. пациентов выздоровели.

Больше всего смертей в Нью-Йорке (более 13 тыс. человек). В округе Нассо (штат Нью-Йорк) и в округе Уэйн (штат Мичиган) умерли более 1 тыс. человек.