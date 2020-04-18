Ученые в Таиланде сообщили о риске заразиться COVID-19 от умершего человека
Ученые в Таиланде заявили о впервые зарегистрированном случае передачи коронавируса от мертвого человека, сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Сообщается, что погибший работал судмедэкспертом и заразился во время исследования тела умершего от COVID-19.
Коронавирус в основном передается воздушно-капельным путем, когда заболевший кашляет или чихает или даже разговаривает. Это делает риск передачи вируса от трупа крайне низким, но не невозможным, говорится в материале.
Национальная ассоциация судмедэкспертов отмечает, что такой путь заражения возможен, поскольку патологанатомы имеют дело с биологическими жидкостями.
Эксперты заверяют, что этот риск учитывается и медиками и персоналом, который работает с заболевшими и умершими, особенно учитывая, что есть заболевания, риск заразиться которыми от тела гораздо выше. Например, ВИЧ, туберкулез или гепатит. Однако все равно близким людей, которые умерли от коронавируса дома, рекомендуется соблюдать осторожность.
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