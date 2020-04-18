В Италии за последние сутки от коронавируса умерли 482 человека

Число смертей в Италии от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового вида, за минувшие сутки составило 482.

Такие данные распространил в субботу национальный Департамент гражданской защиты, подчеркивая снижение количество летальных исходов за сутки (в пятницу этот показатель составлял 575), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом отмечается рост числа выздоровевших от заболеваний, вызываемых коронавирусом: за последние сутки излечились 2 200 человек. Общее число излечившихся достигло почти 45 тыс. Число умерших превысило 23 тыс., из которых 12 тыс. - в северной области Ломбардия, где сохраняется локальный эпицентр эпидемии.

Число инфицированных коронавирусом за сутки в Италии составило 3 491 и, таким образом, достигло 175 925 человек.

Как отмечает газета Il Messaggero, в северных областях Ломбардия и Пьемонт выявлено больше новых случаев заражения (1 246 и 661 соответственно), чем во всех остальных регионах, вместе взятых. При этом только также в северных Эмилии-Романье и Венето число новых случаев превышает 300. В центральных Тоскане и Лацио зафиксировано немногим более 100 новых случаев. В остальных областях их количество не превышает нескольких десятков. При этом в Молизе удалось полностью остановить заражение.

Руководство северных регионов заявило о намерении частично смягчить карантинные меры с 4 мая. При этом губернатор южной Кампании Винченцо де Лука пригрозил запретить въезд в область приезжим из северных районов.