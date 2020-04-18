Турция продлила на 15 дней запрет на въезд и выезд в 31 провинцию страны

Власти Турции приняли решение продлить еще на 15 дней запрет на въезд и выезд в 31 провинцию страны.

Об этом сообщил в субботу телеканал TRT со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В заявлении МВД говорится, что с 0:0019 апреля в течение следующих 15 суток будет приостановлено наземное, авиа- и морское сообщение. Данные ограничения касаются крупнейших турецких провинций, включая Анкару, Стамбул, Измир и Анталью.

Впервые о запрете на въезд и выезд в 31 провинции из 81 объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 апреля.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. С тех пор число инфицированных в республике превысило 78 тыс. Умерли 1 769 человек, выздоровел 8 631.